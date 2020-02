Optometrist prillide puhastamisest: puhastamata jätmine võib prillidele teha karuteene

Inimesed, kes kannavad prille, peaksid enda prilliraame ja -klaase puhastama sama tihedalt nagu nägu ehk igapäevaselt. Kõik prillid sõltumata hinnast ja kvaliteedist vajavad elementaarset hooldamist, et mitte kahjustuda. Kui raamid või ninapadjad on kaotanud esialgse värvuse või klaasid on kriimustunud ja pinnakatted kahjustunud, võib olla põhjuseks ebapiisav hooldus.

Instrumentarium Eesti optometrist Merle Väljari tõi esile koomilise juhtumi optikakauplusest, kuhu klient oli pöördunud, et pingutada prillisangade kruvisid. «Klienditeenindaja puhastas lisaks prilliraamide pingutamisele ära ka päevi näinud hõbedased metallist prilliraamid. Kui klient prille nägi, siis oli ehmatus suur. Ta väitis, et need küll tema prillid pole, sest raamid on kordades heledamad ning süüdistas teenindajat prillide ära vahetamises,» tõi optometrist esile, kuid nentis, et kliendile olukorda selgitades mõistis prilliomanik, et ka metalne raamiosa võib ajaga oma esialgse värvi kaotada nagu teisedki väärismetallid.

Optometrist selgitas, et prilliklaase tuleb puhastada igapäevaselt, sest läbi puhaste klaaside näeb paremini. Kuna nahalt eritub rasv ning higi kulutab ja pleegitab raame, siis ei tohiks ka raame hooletusse jätta. «Kord kuus tasub prille loputada ka jooksva leige vee all, seejärel pesta klaase lahjendatud prillipuhastusvedelikuga ning kuivatada ettevaatlikult pehme salvrätiga,» soovitas Väljari.

Ta tõi välja, et tavapärane prillilapiga puhastamine pole tihti piisav, seega tuleb klaase puhastada spetsiaalse prillipuhastusvedelikuga või kui viimast pole käepärast siis võib seda teha ka lahjendatud õrna nõudepesuvahendiga, kuid seejärel tuleb aine prillidelt kindlasti hoolsalt ära loputada. Optometrist rõhutas, et vesi, millega klaase ja raame puhastatakse, ei tohi olla liiga külm ega kuum vältimaks klaasipindade kahjustumist.

Põhilised vead, mida prillikandja peaks vältima

«Prille ei tohi visata lahtiselt selja- või käekotti, sest nii võivad klaasid kergesti kriimustuda ja sangad väänduda,» kirjeldas Väljari. Parim võimalik viis on prille hoiustada neile ettenähtud prillitoosis. Alternatiivina võib kasutada spetsiaalseid paelu või kette, mille abil on võimalik prillid kaela riputada.

Optometristi sõnul on oluline tähelepanu pöörata ka sellele, kuidas prille eest ära võetakse või pähe pannakse. «Prillid tuleb eest võtta või silme ette asetada kahe käega. Vastasel juhul moondub ajapikku nende kuju ning vorm,» selgitas Väljari.

Suureks kahjustavaks faktoriks peetakse ka kõrget temperatuuri. «Üheks levinumaks veaks on prillide jätmine kuumal suvepäeval auto armatuurlauale. Seal tõuseb temperatuur päikese käes väga kõrgeks, kahjustades klaaside ja raami materjali,» selgitas Väljari. Kahjustuse vältimiseks tuleb eemale hoida ka lahtisest tulest ning kuumast aurust – näiteks praeahju ust avades peaks vältima prillidele sealse kuuma auru levimist.