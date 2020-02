Meeste silmis kõige eemalepeletavamad iluharjumused

Siin on mõned harjumuseks saanud ilutegevused, mis peletavad mehi eemale ega kaunista sind sugugi:

Tugev parfüüm

See võib ehk tunduda pisut üllatav, sest osa naisi lõhnastab end justnimelt meeste hullutamiseks. Hästi lõhnamine on atraktiivne. Liiga palju vänget lõhna paraku peletab mehe just kaugemale, sest ta ei saa hingata.

Meigiga ülepingutamine

Meik kindlasti rõhutab su ilu, kui tupsutad end mõistliku koguse meigiga. Üle piiri minek jätab sinust totaalse klouni mulje ja mehe jaoks on see ebameeldiv. Enamik mehi eelistab näha loomulikku ilu. Pealegi pole just meeldiv musitada ja kaisutada, kui su meik kleepub tema külge.

Vähene hügieen

Võib-olla on see iseenesestmõistetav, aga vähene hügieen kipub meeste jaoks olema üks eemalepeletavamaid faktoreid. Sa võib-olla ise ei taju, kui lõhnad ise küüslaugu või kaenlaalused higi järele, kuid kõrvalseisev inimene saab sellest väga hästi aru. Kui seda märkab mees, kellele soovid meeldida, peaksid enda eest piisavalt hoolitsema. Pese regulaarselt hambaid, kasuta deodoranti. Ilu = puhtus.

Jood end liiga täis

Ükski mees ei taha veeta õhtut purjus kallimat kantseldades. Ükski mees ei pea lääpas naist atraktiivseks. Esmamulje avaldamiseks püüa kaine püsida – näita, kes sa päriselt oled.

Ülekitkutud kulmud