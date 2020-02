Boss tellis liiga väiksed tööriided. Kas ma tõesti pean neid kandma?

Lugeja küsib: Tööandja on töötajatele andnud ühesugused töörõivad. Oleme siin aga erineva suuruse ja kehaehitusega kõik, millega tööandja pole arvestanud. Nüüd on olukord, kus osadele meist tööriided ei sobigi. Mõni kolleeg on kurtnud, et tal on tööl ebamugav olla ning stressi tekitab see, et ebasobivates riietes tuleb kliente teenindada. On tulnud ette olukordi, kus töötaja lasi õmblejal rõivad ümber teha, mis aga kahjuks ei ole odav. Kas tööandja on kohustatud katma töörõivaste kohendamise kulutused?