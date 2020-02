Perearsti soovitused tõhusamaks kätepesuks

Käte pesemine võtab tegelikkuses aega vähem kui pool minutit, kuid hinnanguliselt 97% inimestest teeb seda valesti.

Soovitatav kätepesule kuluv aeg

«Soovitav on käsi pesta nii kaua, kui lauldes kulub sünnipäevalaulu «Palju õnne sulle» kahekordseks laulmiseks ehk umbes 20 sekundit,» räägib perearst dr Sarah Borwein.

«On välja uuritud, et kakskümmend sekundit on minimaalne aeg, et mikroobe tegelikult kätelt eemaldada. Kui te ei pese käsi piisavalt kaua, isegi ilma seebita, võivad bakterid kiirelt tagasi tulla. Võimalik, et te lihtsalt ei pese piisavalt tõhusalt mikroobe kätelt maha,» rääkis ta Insiderile.

Pesemisel rohkem tähelepanu saav käekülg võib liiga kaua kange seebiga pestes hoopiski rohkem probleeme tekitada.

«Selle tagajärjel võib nahk kuivaks muutuda, samuti võivad tekkida praod või võib esineda isegi veritsust,» ütleb Borwein. «See nõrgestab naha kaitsekihti ja võimaldab mikroobidel lihtsamalt kehasse siseneda.»

Käte pesemine külma või leige veega

Kõige levinum eksiarvamus on see, et käte pesemiseks on kõige parem kasutada kuuma vett.

«Paljud inimesed usuvad, et mida kuumem vesi, seda parem on see nahale. Tegelikult pole piisavalt tõendeid, et vee temperatuur oleks käte pesus oluline. Kuuma vee kasutamine võib käsi täiendavalt kuivatada ja põhjustada nahakahjustusi, mistõttu on soovitatav pesta käsi külma või leige veega,» selgitab perearst.

Parimaks meetodiks käte tõhusamaks pesemiseks peab Borwein käte tugevamat kokku hõõrumist nii, et seebiga saavad kaetud kõik käeosad: käte tagumine osa, randmed, sõrmede vahed ja küünte alused.

Olgem ausad, kui pesed kõiki eelnevalt nimetatud käeosi, on 20-sekundilise kätepesu teostamine ülimalt lihtne.

Antibakteriaalsel seebiga kätepesul pole lisaboonuseid

Centers for Disease Control and Prevention (haiguste kontrolli ja ennetamise keskus) andmetel ei ole antibakteriaalse seebi kasutamisel täiendavaid eeliseid võrreldes tavalise seebi kasutamisega.

Tegelikult hoiatab Borwein, et see pole isegi sama tõhus kui ilma seebita kätepesu: «Seebi ja veega pesemine on tegelikult parim viis kätelt mikroobide eemaldamiseks. Käte desinfitseerimisvahend on hea alternatiiv kui seepi ja vett pole võimalik kasutada. Näiteks haiglates ja kliinikutes, kus peate väga palju käsi pesema, aga kogu aja kraanikausi juures veetmine ei ole realistlik.»

Erinevalt vee ja seebiga käte pesemisest, ei eemalda desinfitseerimisvahend sinu kätelt kõiki kahjulikke mikroobe

«Näiteks oksendamist ja kõhulahtisust põhjustav noroviirust ei saa vältida vaid käte pesemisega,» tõdeb Borwein.

Lisaks ei toimi see silmnähtavalt räpastel kätel sama tõhusalt, sest see ei eemalda mustust nii lihtsalt kui vee ja seebi kasutamine. Seetõttu pese alati käsi pärast määrivate tööde teostamist. Näiteks pärast prügikoti välja viimist, õuetööde tegemist või rasvaste esemete katsumist.