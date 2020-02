Spetsialist on rääkinud: soovitatav uneaeg on just nii pikk

Alustame kõige pealt sellest, kui palju und vajab keskmine inimene. Olgem ausad, see sõltub sageli inimese vanusest ning tema keha geneetikast.

Kas teadsid, et umbes viiel protsendil elanikkonnast on keha «programmeeritud» nii, et magavad öösel vaid kolm tundi?

See on tõsi! Levinud müüdid Margaret Thatcherist ja Winston Churchillist, kes juttude järgi magasid vaid kolm tundi, vastavad tõele! Kui aga sina tunned end hästi alles peale üheksat tundi und, siis ei ole mõtet enda keha piinata ning nende «trendi» järgida, sest sinu keha funktsioneerib lihtsalt teistmoodi.

Unespetsialist aga väidab, et unevõti ei peitu kunagi uneaja pikkuses, vaid hoopiski magamise ajavahemikust. Samuti loeb unekvaliteet. On kindlaks tehtud, et ideaalne uneaeg jääb kella 22-06 vahele, sest see sobib meie loodusliku ööpäevase rütmiga üsnagi hästi.

California Berkeley Ülikooli une- ja neuroloogia labori juhataja Matt Walker ütles: «Umbes kaks tundi enne magama minekut on selline aeg, mil sinu keha hakkab end vaikselt unerežiimiks ette valmistama. Kui aga toimetad jätkuvalt täies hoos, läheb keha sellega kaasa ning tal on hiljem keerulisem end ärkvel olekust välja lülitada.»

Kui ärkad öösel keset unetsüklit üles, on siiski suur tõenäosus, et oled piisavalt väsinud uuesti magama jäämiseks, olenemata sellest, mitu tundi juba maganud oled. Selle põhjuseks on asjaolu, et hea uneaeg koosneb alati umbes viiest kuni kuuest täielikust 90-minutilisest unetsüklist, et keskmine täiskasvanud inimene ärkaks erksana.

Suuremal osal elanikkonnast läheb vähemalt 15 minutit uinumiseks

Seega, kui soovid ärgata hommikul kell seitse, on soovitatav magama minna umbes kell kolmveerand kümme.

Muidugi on teisi võimalusi, kuidas tagada hea uni. Võid kasutada näiteks unekalkulaatorit või unetsüklitega arvestavat äratuskella. On isegi neid inimesi, kes korraldavad perekonnas väikeseid «viktoriine», miks ja mis kell nad peaksid magama minema. Samuti kasutatakse erinevaid rakendusi, et parimat magama mineku ja ärkamise aega endale meelde tuletada.