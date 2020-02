Jaan Krossi «Mesmeri ringis» on Tiiu Oinas naistegelase prototüübiks. Nähtuna kirjaniku pilgu läbi, tutvume temaga, kui ta on vaevalt 20-aastane: «Need ta täiesti ootamatud häälevaheldused, sosinast ja tilinast kumeda kurinani. Ja ta liikuvus, nii füüsiline kui vaimne. Ja too imestamisväärsete teadmiste ning üllatavate teadmatuste segu, mida ta oma lobisemistes täiesti hämmeldamatult demonstreeris, see mõjus peaaegu et natuke pead pööritama panevalt».