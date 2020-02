Siniverelisega abiellunud kuus täiesti tavalist inimest

Siin on mõned täiesti tavalised inimesed, kes abiellusid kuninglikust soost inimesega:

Endine preili Markle paluti Inglismaa prints Harry poolt naiseks. 38-aastane lahutatud näitlejanna oli kuningliku pere jaoks tavatu valik, aga Meghani nutikus, ellusuhtumine ja loomulik ilu püüdis peagi kõikide poolehoiu. Meghani ja prints Harry ühine sõber korraldas neile pimekohtingu ja poolteist aastat hiljem laskus mees põlvele ning palus naise kätt. Paar abiellus 19. mail 2018 ja neil on ühine laps.

Prince Harry with Meghan Markle

Alexandra ja ta õde mõlemad abiellusid kuninglikust soost isikuga. Kahjuks kestis Alexandra abieluliit lühemat aega, kui ta õe oma. Alexandra abiellus Saksamaa prints Alexander von Fustenbergiga 28. oktoobril 1995 ja said kaks last. Paar lahutas aastal 2002. Endine printsess on nüüd uuesti abielus arhitektuuridisainer Dax Milleriga, kes omab juhuslikult naise neiupõlvenime.