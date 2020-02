Seksiga seotud unenägude tegelik tähendus

Uuringud on näidanud, et üsna suur osakaal inimesi näeb unes voodipartnerina kedagi ebatõenäolist, näiteks töökaaslast. Huvitaval kombel on 1 mees 25-st näinud unes, et ta unistas olla rase, samas, kui iga viies nägi unes, et pettis oma kallimat.

Kirgaste unenägude uurija dr Hearne selgitab: «Unenäod, millest ärgatakse äkitselt üles, saab kõige paremini tõlgendada – küll mitte otseselt – aga sümboolse sõnumi saab alateadvusest kätte. Ärgates jäänud emotsioon on parim indikaator sellest, kas unenäos toimunu oli hea või halb.»

Siin on seksiga seotud unenägude seletus:

Näed unes, et sind petetakse

Kui näed unes petmist, tähendab see vaid üht – teie suhtes pole piisavalt usaldust. Oled oma suhte osas ebakindel ja peaksid kallimaga sellest rääkima. Ära mingil juhul mõtle, et kui näed unes petmist, mis see ennustab petmist - pole tõsi!

Sina domineerid/keegi on domineeriv

Domineerimise teema tekib õhku, kuna see teema on sinu elus praegu aktuaalne. Sa kas oled ise elus liiga agressiivne või liiga allasurutud. Mõtle, mis toimub sinu tööelus, armusuhtes ja kuidas sa tajud enda ümbritsevat.

Seks kellegi ebasobivaga

Näed unes, et oled vahekorras enda sugulase partneriga, töökaaslasega, parima sõbraga. Kõik need variandid ei tuleks päris elus kõne allagi, sest sul puudub nendega seksuaalne suhe. See on sinu mõistuse viis kiusatusi vabastada ja seda sobivaks töödelda. Küsi endalt, mis on see omadus, mis sulle temas meeldib?

Ebaõnnestunud vahekord

Naised näevad tihti unes, et seksist ei tule midagi välja. Mehed näevad samuti, kuidas nad on näiteks impotendid või ebakindlad. Kui mees näeb unes erektsiooniprobleeme, tähendab see, et ta tunneb end mingis eluvaldkonnas nõrga ja jõuetuna. Uni ei ole seotud sellega, et mehel oleks päriselt probleeme seksuaalse sooritusega.

Seks avalikus kohas

Avalik koht ei tähenda, et sa sellest päriselt unistaksid, vaid tunned end selle inimese ees haavatava ja paljastatuna. Sa muretsed, et sinu kohta paljastatakse midagi piinlikku ja salajast või et inimesed annavad sulle hinnanguid.

Seks endise kallimaga

Vahel, kui unes nähakse endist kallimat, mõeldakse, kas see on märk hingesugulusest ja peaks ikkagi suhet jätkama? Tegelikult on see lihtsalt alateadvuse meeldetuletus. Ilmselt olid hiljuti näinud tema Facebooki postitust või on lähenemas kuupäev, mis kunagi oli teie kahe jaoks oluline. Samas, kui tunned, et selles unenäos on midagi rohkemat – saage kokku!

Seks kuulsusega

Ilmselgelt ta meeldib sulle väga ja oled vahel teda isegi oma seksuaalfantaasias kasutanud. Kuuulsusega seksimine ei tähenda, et sümpaatia on jõudnud uuele tasemele. See tähendab, et ihkad inimeste jaoks olla eriline ja tähtis ning et sind märgatakse.

Vägivaldne või karm seks