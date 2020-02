Sul on probleeme nahaga? See võib olla märk, et peaksid suhkru tarbimist vähendama

Keskmine ameeriklane tarbib keskmiselt söögi ja joogiga keskmiselt 270 kalorit lisatud suhkruid. Teisi sõnu on see umbes seitseteist teelusikatäit suhkrut.

Maiustused on nagu keelatud vili, mis maitseb hästi, aga võib sinu kehale põhjustada suuri probleeme, mille hulka kuuluvad ka probleemid nahaga

Kui oled vähemalt korra õhtul liigselt magusat tarbinud, siis ilmselt tead, kui kiirelt võib näonaha seisukord üleöö muutuda. Piisab vaid ühest pilgust peeglisse, et näha, kuidas jäätis või tahvel šokolaadi sinu nahale mõjus.

Mis aga tegelikult juhtub sinu nahaga, kui tarbid liiga palju suhkrut?

«Suhkur on põletikku soodustav toit,» ütles dermatoloog dr Saya Obayan. Samuti lisas, et rohke suhkru söömise puhul, läheb see otse soolestikku, kus organism teda töötleb ning seejärel siseneb see inimese vereringisse, mis võib tekitada põletikku.

Kõrge glükeemilise indeksiga toitu süües tekkinud põletik võib põhjustada teatud nahahaigusi. Nendeks toitudeks on näiteks sai, sooda, salatikastmed, kommid ning muud rafineeritud ja töödeldud suhkruid, tärklisi sisaldavad pagaritooted, mis mõjutavad insuliinitaset.

Dr Donna Hart, Westlake Dermatoloogia ja Plastilise kirurgia juhataja ütles Insiderile, et suhkru söömisel tõuseb insuliinitase, mis suurendab olemasolevat nahapõletikku. Kuna põletik on näiteks akne tekkimisel üks põhiaspekte, on pärast suhkru söömist paistetus ning akne intensiivsus näos silmnähtav.

«Rohke suhkru tarbimine võib raskendada ka muid nahahaigusi, nagu rosaatsea, ekseem ja psoriaas,» ütles dr Debra Jaliman, New Yorki dermatoloogiakliiniku osakonna juhataja. «Seega kui teil on mingeid põletikulisi sümptomeid, on kõige õigem vältida liigset suhkru tarbimist.

Mis puutub naha vananemisse, siis suhkru liigtarbimise vältimine aitab sellele kindlasti kaasa. Põhjuseks on see, et kõrge suhkrusisaldusega dieedid võivad naha vananemist kiirendada. Dr Hart lisas ka, et kõrge glükeemilisusega toidud aitavad kaasa vananemisele, suurendades kollageenikiudude lagunemise protsessi, mida nimetatakse glükeerimiseks.

Vananevas nahas toimub kõige rohkem muutusi osades, kus asuvad kollageeni ja elastiinikiud. Samuti glükeerumisega põimuvad suhkrud kollageeniga, moodustades nii nimetatud arenenud glükatsiooni lõppprodukte,» lisab dr Hart. «Just see reaktsioon põhjustab kollageenikiudude jäikuse ja rabeduse, mis soodustab naha vananemist.

Kui te ei jälgi hoolega, mida sööte või joote, siis võib suhkru teadlik vältimine osutuda üsnagi keeruliseks ülesandeks

Hea uudis on see, et sa ei pea oma naha hea välimuse saavutamiseks suhkrut täielikult oma menüüst kõrvaldama. Pead lihtsalt rohkem tähelepanu pöörama, kus kohast menüüs sisalduv suhkur pärineb.

«On suur vahe, kas tegemist on lisatud suhkrute või looduslike suhkrutega, mida leidub puu- ja köögiviljadest,» selgitas Jaliman. Ta ütles, et seetõttu on oma menüüsse puu- ja köögiviljade lisamine väga oluline, kuna need lisavad toidule hulgaliselt toiteväärtust ning toitaineid. Sileda ja terve naha jaoks on kõige vaenulikumaks osutunud töödeldud suhkrud ning süsivesikud. Samas ei pea neisse liiga sõjakalt suhtuma.

Yale Meditsiinikeskuse dermatoloog dr Kathleen Cook Suozzi ütles Insiderile, et tõenäoliselt pole mõõdukal suhkru tarbimisel kliiniliselt nahale mingit mõju. Samas kõrgem suhkrutase võib pikaajaliselt põhjustada naha kiiremat vananemist. Suozzi sõnab, et üldiselt on suhkru ja küllastunud rasvade tarbimise vähendamine ning puuviljade, köögiviljade ja oomegaravhapete söömise suurendamine mõistlik nõuanne nii naha kui ka üldiselt keha tervise suhtes.

Toitumisnõustaja Rachel Fine ütles Insiderile, et kõige mõistlikum on valida looduslikke suhkruid, mis pärinevad näiteks puuviljadest. Eriti sellepärast, et neis sisalduvad kiudained ja veesisaldus aitab aeglustada kehas suhkru seedimist ja imendumist, mis hoiab omakorda ära hormoonidest tingitud veresuhkru taseme kõikumise. Kui aga rääkida valmistoitudest, siis need sisaldavad paljusid lisatud suhkruid, mille tarbimist võiks teadlikult rohkem kontrolli all hoida.