24. veebruar: Lõvisid ootab ees seiklus, Veevalaja laseb lõpuks ometi rihma lõdvaks

Kodune toimetamine pakub rõõmu ja rahulolu. Traditsioonid on tähtsad. Ehk uurid vanema põlvkonna esindajailt põnevat infot.

Hinges võib olla ärevus seoses sündmustega, mida oled planeerinud alanud nädalasse. Mõtted on ehk hõivatud töö ja raha teemadega.

Sul on pidupäeva sisustamiseks mitmeid valikuid. Saad kutseid nii sõpradelt kui ka sugulastelt, lähtu sellest, mida ise kõige rohkem vajad.

Saad kasutada oma läbinägelikkust. Võid märgata sedagi, mis on ridade vahele kirjutatud või pealispinna alla peidetud.

Ehk soovid täna üksi olla, segamatult mõelda ning oma mõtetes ja tunnetes korda luua. Alateadvuse mõju on tunda.

Lõbus seltskond on see, mida vajad. Ilmselt valmistud välja minemiseks päris pikalt, sest sulle on tähtis viimase peal kaunis väljanägemine.