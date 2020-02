Teaduslik põhjus, miks naised domineerivaid mehi ihaldavad

Women´s Heathi sõnul on teooria järgmine: kuna naise kehas on piiratud arv munarakke, on nad potentsiaalse kaaslase suhtes valivad. Varasemast on teada, et ka meie esivanemad eelistasid pigem domineerivaid partnereid – naised tundsid end tugevamate meestega paari heitmisel hoitud ja kaitstuna. Tugevad mehed suutsid hoida oma järglaseid elus ja vaenlaste eest varjul.