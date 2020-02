7 ebatavalist asja, mida kuninganna Elizabeth II alati reisile kaasa võtab

Kuninganna on ilmselgelt valiv, millist tualettpaberit kasutada. Valitsejannal on alati enda paber kaasas, mis spetsiaalsesse paberisse pakitud. Paberi võib avada ainult kuninganna ise või tema abikaasa.

Kuna kuninganna reisib koos oma arstiga, on tollel alati kaasa defibrillaator ja muu erakorraline ravi. Lennureisil pole hädaolukorras muidu võimalik vereloovutust teha, aga kuninganna jaoks on kaasas isiklik veri, mis sobib nii valitsejannale kui prints Philipile.

Kuninganna Elizabeth ostis oma mesinädalateks Inglismaa Globe-Trotteri kohvrisarja. Need hakkasid talle nii meeldima, et on nüüd igal reisil kaasas.

Ehkki segiajamise oht on väike, on kuninganna kohvrid spetsiaalselt tähistatud. Elizabethi kottidel on kollane silt, millel on kiri «The Queen». Ka Hertsoginna Catherine’i kotid on tähistatud kollaste siltidega. Prints Charles ja William kasutavad punaseid silte, printsess Anne rohelisi ja prints George siniseid.