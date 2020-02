Naine näitab mehele ette, kuidas orgasmi saada

«Uuringud näitavad, et enamus naisi, kes ütlevad oma partnerile, kuidas nad tahavad, et teda puudutatakse, saavad orgasmi,» nendib psühholoogia professor Laurie Mintz Psycology Todays.

Kuidas siis mehele öelda või näidata, et see, mida ta teeb, ei toimi? Kuidas näidata, mis sulle tegelikult meeldib ja et see, mis viis aastat tagasi töötas, pole enam erutav?

Kõik algab sellest, kuidas partnerisse suhtuda. Räägi temaga näiteks sellest, kuidas sa igatsed imetlust, rohkem aktsepteerimist ja tunnustust ning kuidas soovid neid saada. Neid teemasid tasub võimalikult neutraalselt arutada, mitte süüdistada.

95% naistest vajab kliitori puudutamist

Üliõpilaste seas tehtud küsitluse kohaselt on vaid 5 protsendi naiste arvates omavaheline usaldus tee orgasmini. 95% naiste arvates tagab kindla orgasmi see, kui stimuleeritakse kliitorit niisama või vahekorra ajal. Ka sekslelud aitavad palju kaasa.

Kui ka sina oled 95 protsendi naiste hulgas, näita mehele ette, mis toimib, et orgasmi saaksid:

Lase oma sõrmedel tunnetada

Aseta oma käsi kallima käele ja suuna teda, kust ja kuidas puudutada. Kallima juhendamine on esimesel ja ka 50. korral vajalik, sest soovid varieeruvad ja kõik on muutuses. Kui partnerit ei juhendata, ei pruugi sa kunagi orgasmi saada nagu sooviksid.

Väljenda end sõnadega

Lühikesed juhendavad sõnad võivad tulla kasuks, aga neid võidakse ka valesti mõista. Konkreetsete juhiste andmine võib tunduda tobe ja naised tihtipeale muretsevad, et see võib mehi survestada. Enamasti tekib ikkagi vastupidine reaktsioon ja mees saab indu juurde.

Ühe uuringu kohaselt peavad mehed erutavaks, kui naine palub tal kliitorit puudutada.

Võta seks eraldi teemana üles

Kui võtad seksiga seotud probleemid seksi ajal jutuks, läheb su eesmärk kaotsi. On oht, et kuigi soovid sellest rääkida positiivselt ja põnevalt, tekitab see hoopis negatiivsust ja stressi.

Võta seksiteema üles näiteks õhtusöögi ajal või mõnes muus rahulikus olustikus. Tähtis on rääkida enda vaatenurgast lähtuvalt – teist ei tohi süüdistada. Võid alustada näiteks: «Ma erutuksin rohkem, kui...» või «Tahaksin nii väga, et...»

Näita kaaslasele, kuidas masturbeerid

See võib alguses tunduda ebamugav, kui pead partnerile ette näitama, kuidas masturbeerid, aga tegelikult on see mehe jaoks põnev ja õpetlik. Üks mees kirjeldas olukorda järgnevalt: «Olen vaadanud, kuidas ta masturbeerib. See aitas mind väga palju. Tema jälgimine oli inspireeriv ja hariv. Pärast tema vaatamist imiteerisin, mida ta oli teinud.»