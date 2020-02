Pilt on illustratiivne.

Kui sa rasedaks jääd, hakkad igasuguseid õudusjutte eesootavast kuulma. Mulle lubasid sõbrannad ja vana hea internet, et mu käed-jalad paistetavad üles, näkku tuleb rõve akne, mõtlemisvõime kaob ja kõht läheb kinni. No nii kinni, et mitte midagi enam ei liigu nädalate kaupa! Ja muidugi libiido võin ka ära unustada.