Günekoloog ootab, et küsid talt neid küsimusi

Paraku kipub nii olema, et kui tormad kabinetist ruttu minema, jääd ka vastustest ilma, mis sinu alakeha puudutab. Günekoloogi ei pea häbenema, kuna nad on kokku puutunud rohkemaga, kui eales arvata oskad.

Need on küsimused, mida günekoloogid soovivad, et sa küsiksid:

Iga naine näeb välja erinev, aga kui sa siiski muretsed, küsi üle. Günekoloogid näevad päevas väga palju erinevaid naisi, mistõttu palun usu, kui ta ütleb, et sinu häbememokad on igati normaalsed.

Kui sul on vaginaalse seennakkusega kogemusi olnud ja tunned sümptomid ära, saab apteegist retseptita ravimeid osta. Kui see on esimene kord, pöördu siiski günekoloogi poole – nad oskavad seda isegi telefoni teel diagnoosida või lepite siiski kohtumise, et olukord üle vaadata.