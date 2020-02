Tellijale

Kuigi Eesti köök sõltumata maanurgast enam suurt ei erine, võib just neid kolme rooga ometi pidada vägagi võrumaiseks. Piimasaadused on üks selle kandi trumpe ja kohupiim pärit just kuplilisest Lõuna-Eestist. Sõira aga tehti vanasti ainult Võru- ja Setumaal ning Lätis, kuid tasahilju tuleb talukööki tagasi ja tõuseb aina rohkem kohalikuks esindustoiduks. Lausa nii, et läinud suvel valmistasid sõirameistrid Võru linna 235. sünnipäevaks Nopri talumeiereis 235-naelase ehk 106-kilose sõira, mille linnarahvas sõi ära kolme tunniga. Eesti suurima sõira valmistamiseks kulus 120 kilo kohupiima, 80 muna, 10 kilo võid ja 300 grammi köömneid.