Õunaäädikaga juuksed võrratult särama

Arvestades, et paljudes isevalmistatud juuksemaskides võib olla pisut ka negatiivseid mõjusid, on õunaäädikas küll üks neist, mis üdini positiivne.

Siin on õunaäädika positiivsed mõjud juustele:

Õunaäädikas on naturaalselt antibakteriaalse ja seenevastase omadusega, mis kaotab kõõma põhjustava pärmi ja ennetab uue teket. Õunaäädikas on sama efektiivne nagu ketokonasool või püritioontsink – kaks püha graali, mida kasutatakse kõõmašampoonides. Küll aga on õunaäädikas naha vastu tunduvalt õrnem.