11 põnevat vibraatorifakti

Esimesed vibraatorid leiutati depressiooni ning ärevuse raviks

19. sajandi teises pooles disainis George Taylor esimese vibraatori, mis oli mõeldud depressiooni ning ärevuse sümptomite leevendamiseks. Toona kutsuti selliseid nähte naiste puhul hüsteeriaks, mida raviti tupe või kliitori masseerimise kaudu, mis viis naise rahuldava hüsteerilise paroksüsmini. 20.sajandi saabudes olid vibraatorid tarbijate hulgas juba tuntud toode.

Algne vibraator oli selja masseerimiseks

Hitachi Magic Wand (Hitachi Võlukepp) oli toode, mis ilmus lettidele aastal 1968 ning mida reklaamiti isikliku masseerijana. Samal aastal kasutas kunstnik Betty Dobson seda aga oma seksuaalse sisuga näitusel ning aastal 1975 tõi ta võlukeppi ka juba töötubadesse, kus näitas naistele, kuidas sellega masturbeerida. Hitachi firma töötajad polnud sellest muidugi vaimustuses, seega nüüd müüakse seda toodet ilma mingisuguse brändinguta.

Jänesekujuline vibraator sai oma ikoonilise kuju kohtuvaidluse tõttu

«Seksis ja linnas» kuulsaks saanud jänkuvibraator loodi Vibratexi poolt aastal 1984. Jaapani firma valis masinakese ikoonilise kuju aga seetõttu, et toona oli firmadel keelatud vibraatoreid toota. Ühendriikides ilmus see lettidele aastal 1993.

Erinevalt peenistest pakuvad vibraatoreid usaldusväärseid orgasme

Rohkem kui pooled naised maailmas kasutavad vibraatoreid - kuid miks? Vibraatorid nimelt on usaldusväärsed ega väsi vähemalt seni, kuni neil on laadimiseks juhe või värskeid patareisid võtta. Teine oluline fakt on aga see, et uuringute kohaselt saab vaid 18% naistest penetratsioonist orgasmi. Vibraator pakub stimulatsiooni ka kliitorile, mis on enamike naiste kliimaksi jaoks vajalik. Vibraatorid pakuvad intensiivseid orgasme, eriti naistele, kes on väsinud, stressis või madalama libiidoga, sest väike masin tõmbab peo nende jaoks palju kiiremini käima.

Abielunaised kasutavad vibraatorit kaks korda suurema tõenäosusega

Mitte ainult vallalised naised ei premeeri ennast patarei-orgasmidega, sest portaali Adam & Eve uuringu kohaselt kasutas vibraatorit 50% abielunaistest, kuid vaid 29% vallalistest naistest, selgus teises, seksuaalmeditsiini ajakirja poolt läbi viidud uuringus. Need võivad olla üllatavad numbrid, ent vallaliste naiste seas on ka naised, kes ei pruugi olla kunagi elus seksinud, seega ei pruugi vibraatorid isegi nende radaril olla. Samal ajal kasutavad abielunaised vibraatoreid selleks, et vähendada orgasmilõhet, sest on fakt, et mehed saavad seksi ajal tihemini orgasme kui naised.

Vibraatorid pole vaid masturbeerimiseks

Seksuaalmeditsiini ajakirja poolt läbi viidud uuring näitas ka seda, et 80% naistest ning 91% meestest, kes olid vibraatorit kasutanud, kaasasid mõnikord mängudesse ka oma partneri. Need väikesed värisejad on lõbus lisandus nii erootilistesse mängudesse kui ka lihtsalt voodielu värskendamiseks.

Jah, vibraator võib su vagiina tundetuks muuta