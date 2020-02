Nipid, kuidas uusima tehnoloogia abil kaugsuhet särtsakana hoida

Kohtingurakenduste populaarsuse järsk tõus on viimastel aastatel ühiskonda ja selle arusaama ideaalsest suhtest oluliselt muutnud. Alates sellest, kuidas inimesed tutvuvad, kuni selleni, kuidas nad igapäevaselt suhtlevad. Teisalt ei ole palju arutletud selle üle, kuidas tehnoloogia mõjutab paarisuhte teisi aspekte, näiteks suurema vahemaa puhul. Õigete nippide kasutamisel võivad aga distantsi pealt toimuvad suhted olla sama intiimsed, huvitavad ja täis armastust, kui regulaarne kooselu.

Uuringud näitavad, et tegelikult võivad kaugsuhtes olevad paarid omavahelises suhtluses olla rahulolevamad, kui geograafiliselt lähedal asuvad kallimad. Seda seetõttu, et nad oskavad rohkem hinnata võimalusi üksteisega suhelda ning ei raiska väärtuslikke sõnu olmemuredele ja tühisele nääklemisele. Kaugsuhtes võib seega vestlusi olla vähem, kuid see-eest on need tõenäoliselt kvaliteetsemad, ükskõik kui palju kilomeetreid teid lahutab.

Loomingulisus hoiab kaugsuhet elus

Suure vahemaa taga asuva partneriga suhtlemisel pane käiku loovus. Tavapärastele sõnumitele lisaks võib päeva huvitavamate hetkede kohta kaaslasele saata pilte, helisalvestisi ja lühivideoid. Sellised väikesed sammud panevad teise inimese tundma end armastatult ja kaasatult.

Virtuaalselt ühiste asjade tegemine on kaugsuhtes ainsaks viisiks, kuidas imiteerida toredaid hetki lähisuhtes. Ole loov – mängige koos mõnda internetipõhist mängu, vaadake samal hetkel Netflixist dokumentaalfilmi, laulge koos Skype’i vahendusel ja tehke pikki jalutuskäike, võttes teineteist videokõne vahendusel kaasa. Teadlased on jõudnud järeldusele, et kõige tähendusrikkam läheduse säilitamise viis kaugsuhtes on läbi hääle.

Huawei koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul viitab avastus sellele, et mida kvaliteetsemalt ja realistlikumalt kaaslase häält kuulda, seda paremini mõjub see suhtele. «Virtuaalne suhtlus ei ole kunagi sama, mis päris elus, ent korralik tehnika suudab teha sellest võimalikult tõetruu kogemuse. Tehnika ei tähenda siinkohal tingimata suuri juhtmetega kõrvaklappe, vaid uuenduslikud nööpkõrvaklapid on mugavad abilised, mida saab kanda igal ajal ja igas kohas,» ütles Mishina.

Keeruliseim võib kaugsuhte juures olla igapäevane suhtlus, eriti kui elate erinevates ajavööndites. Vestluste mahutamine päevakavasse ei pruugi olla raske, kuid erinevas rütmis kulgevad elud tekitavad kahtlemata väljakutseid.

On olemas telefonirakendusi ja tehnoloogilisi vidinaid, mille abil saab justkui imiteerida partneri kõrval magamist. Kõrvaklappide vahendusel teise inimese südamerütmi ja hingamise tunnetamine tekitab turvatunnet ning säilitab suhtes lähedust ilmselt rohkemgi, kui suhtlusportaalis vestlemine või videokõned. Mishina sõnul toovad just kõrvaklapid sellistel puhkudel kaasa reaalsustunde. «Kõrvaklapid summutavad välise müra ja võimaldavad inimesel kvaliteetselt soovitud helisid kuulata. Tehnoloogia on jõudnud nii kaugele, et lähedustunde saavutamiseks võib isegi nutitelefoni teise tuppa jätta,» nentis Mishina.