Eesti rahvas on rääkinud: kas «Sipsik» on tõesti pühaduseteotus?

Kairit: «Käisin viieaastase pojaga ja põhimõtteliselt meeldis, aga kõik see, mis oli algupärandile otsa kirjutatud, oleks võinud olemata olla. Ilmselt kardeti, et 60ndate Eno Raud on tänapäeva laste jaoks liiga lahja. Ega ka praegune kinoversioon ole mingi Disney Pixar, aga no veidi kahju, et tegijatel Eno Raua Sipsikusse vähe usku oli.»

Tiiu: «Mul on tunne, et see on määrav, millal sa viimati «Sipsikut» lugesid. Kui see oli ammu, su enda lapsepõlves, siis on okei; kui just praegu fännate seda koos lastega, siis ei ole okei film. Mina olen esimene juhtum ja minule oli vastukarva ainult kaks asja, üldmulje oli väga hea ja lastele ka meeldis.»