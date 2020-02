7 asja, mida pesumasinasse toppida ei tasu!

Tikandite, pärlite või litritega esemed

Need õrnad ja kaunid esemed, mis on kaetud pärlite või tikanditega, võivad pesumasinasse sattudes hukka saada, eriti kui kaunistused on külge liimitud, mitte õmmeldud. Samamoodi tuleks hoolas olla kui pesed pitsiga esemeid, sest see võib kergelt rebeneda, eriti kui satub vastamisi konksude, nööpide või lukkudega. Selliste õrnade asjade puhul on mõistlikum neid pesta siiski käsitsi või saata hoopis keemilisse puhastusse.

Aluspesu

Traadid ning konksud, mis näiteks rinnahoidjate sees on, võivad pesemise ajal masina sisemust kahjustada, muutes 30€ maksva pesueseme 500€ maksvaks apsakaks. Seega on traate ning haake omavat aluspesu kindlasti parem pesta käsitsi või siis investeerida hoopiski kaitsvasse võrgust kotti, kuhu rinnahoidjad torgata, et kaitsta nii oma intiimpesu kui ka masinat. Kui võrgust kotti käepärast pole, võib hädapärast läbi ajada ka padjapüüriga.

Mündid ning võtmed

Enamik meist ei pese ilmselt ei münte ega võtmeid tahtlikult, ent peaaegu kõik on mõnel korral taskupõhja unustanud varuvõtme või poest tagasi saadud peenraha. Kui need paharetid taskus püsivad, siis on tegemist ohutu veaga, ent kui nad masina sisemuses valla pääsevad, võivad nad palju kahju teha, jäädes kinni äravoolutorusse, filtrisse, blokeerides vee sissevoolu, kahjustades trumlid või halvimal juhul isegi purustades eest laetava masina ukseklaasi. Seega on igati odavam kulutada kümme sekundit rohkem, et taskud veelkord üle kontrollida.

Nahast osadega tossud

Mõned tossud ning ketsid on tõesti masinpestavad, ent alati tasub see esmalt kingakarbilt või tootja kodulehelt üle kontrollida. Isegi kui jalatseid on lubatud masinasse torgata, tasub olla teadlik, et liiga kuuma veega pestes võivad jalatsid kokku tõmbuda või kaotada mõningaid omadusi, mis jooksmisele kaasa aitavad. Nahast osadega ketse ei tasu masinasse aga mingil juhul panna, sest nahk võib saada kahjustatud. Seega tasub oma jooksutosse käsitsi puhastada ning kui neid ka pesta tohib, siis võtta välja tallad, asetada kumbki jalats eraldi vanasse padjapüüri ning lasta neil seejärel õhu käes kuivada.

Tuleohtlikud plekid

Kui riietele peaks sattuma bensiini, värvilahustit või mõnd muud tuleohtlikku ainet, siis ei tohi neid riideid kindlasti kuivatisse panna. Sealne kuumus võib pleki süütada ning tulekahju tekitada. Hea mõte on kasutada enne masinpesu spetsiaalseid plekieemaldeid ning seejärel ese kuivama ripudada.

Beebisokid