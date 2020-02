13 tissifakti, mida mehed teadma peaksid

Rinnad, tissid, melonid, meierei... vahet pole, millist nime sa kasutad, kehaosad, mida need sünonüümid sümboliseerivad on igal juhul imelised. Ent igal tissiomanikul on mõni lugu, kuidas tema varustust valesti koheldud on, seega toob portaal The Frisky välja 13 asja, mida mehed naiste rindadest teadma peaksid.