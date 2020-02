Tellijale

Keskmine oodatav eluiga Suurbritannias on 80 aastat, mis on isegi üsna kõrge. Kuid kuningaperes on palju inimesi, kes veelgi kauem elavad, on kõrges eas aktiivsed ning elujõulised. Miks see nii on? Kas nende veres on tõesti midagi erilist?