Kõige ebaviisakamad asjad, mida jõusaalis teha

Varustuse mittepuhastamine

Kui oled kõvasti trenni teinud ning trennivarustus või -masin sai higiseks, siis on viisakas, et puhastad selle pärast harjutuste lõpetamist higist. Keegi ei taha sinu higis istuda, seega haara rätik või jõusaalis saada olev niiske paber ning puhasta asjad peale kasutamist.

Hantlite ja muude raskuste vedelema jätmine

Kui kasutad jõusaalis hantleid, siis pane nad tagasi alusele, kust nad võtsid. Nende põrandale jätmine pole mitte ainult ohtlik teistele trennitegijatele, vaid ka lihtsalt ebaviisakas. See on oskus, mida õpitakse lasteaias. Pealegi - kui oled eriti äge muskeldaja, siis on raskuste riiulile tagasi tõstmine sulle ju puhas rõõm.

Masinate enesele hoidmine

Nutitelefoniajastul võivad inimesed masinate peal istudes ja telefonis olles mitte märgata, et ka keegi teine soovib trennivarustust kasutada. Hoia silmad lahti ning jäta meelde, et sa pole ainus inimene jõusaalis. Masinat kinni hoidvale inimesele võib aga ka viisakalt läheneda ja öelda, et soovid masinat kasutada, sest mõnikord tõesti ei märka muule keskendunud inimene tema järel ootajat.

Muusika valjult mängimine

Ole inimene ja kasuta muusika kuulamiseks kõrvaklappe. Ära kruti volüümi niivõrd põhja, et see läbi klappide tuleb - see pole hea sinu kõrvadele ega ka kõrvalseisjatele.

Teiste treenijate üle naermine

Kõik inimesed jõusaalis pole profid või elu tippvormis, mõni alles alustab treeningutega ning võib olla tükk aega julgust kogunud, et üldse sinna tulla, seega on eriti ebameeldiv, kui seal keegi neid vahib või nende üle naerma hakkab. See on ka üks põhjus, miks trennis käimine lõpetatakse, seega proovi olla uustulnukate suhtes julgustav ja pigem ära pööra neile lihtsalt tähelepanu.

Telefoniga rääkimine

Järjekordne sotsiaalne fopaa on kellegagi valjuhäälselt telefonis rääkida, samal ajal kui näiteks jooksulindil oled. Veidi rohkem okei on vestelda kaaslasega kõrvalmasinal, kuid hoia ka siis hääletoon madalal. Lühike kõne on okei, aga keegi ei taha su elulugu või suhteprobleeme pealt kuulata.

Riietusruumi segaduse maha jätmine

Ka riietusruumis tuleks viisakalt käituda. Ära ole duši all igavesti, eriti kui dušše on vähe. Ära jäta oma tühja šampoonipudelit või seebiümbrist ripakile ning viska ära ka juuksekarvapallid. Uuri, millised hügieeniprotseduurid on üldse sinu jõusaalis lubatud, sest paljud kohad näiteks keelavad raseerimise või saunas aroomitoodete kasutamise.

Haisvana trenni tulemine

Trennis higistamine ning sellega kaasnev lõhn on normaalne, kuid ära tule trenni juba higiste riietega, mis on eelmisest treeningust saati umbses kotis seisnud. Värske ja vana higi lõhnal on vahe, seega pese oma trenniriideid tihti, käi ka ise duši all ning kasuta deodoranti - seda viimast muidugi peale pesu, mitte higisena.

Liigne suhtlemine

Kui lähed trenni koos sõbraga, siis on loogiline, et te vahepeal vestlete. Hoidke ainult oma hääletoon normaalsel tasemel ning vaadake, et teie vestlus kedagi ei häiri. Kuigi mõnes jõusaalis on suhtlemine teretulnud, siis tasuks ikkagi ettevaatlik olla võõrastega jutu alustamisel ning kindlasti pole seda mõistlik teha siis, kui teine on harjutusega poole peal.

Liigne eneseklõpsude tegemine

Jah, okei, sa tahad sotsiaalmeediasse peeglipilti endast jõusaalis, kuid ära tee sellest suurt asja ning ära jäta teisi pildile. Riietusruumis aga ära pilti klõpsi, sest see ei austa teiste treenijate privaatsust, sest inimesed on seal tihti erinevas alastusastmes. Jõusaalis tee pilt kiirelt ära ning ära kasuta eneseklõpsu ettekäändena, et jätta taustale keegi, kelle üle tahad nalja heita.

Inimeste vahtimine