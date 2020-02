Seitse ohumärki, et sind vaevab tsingipuudus

Need on tsingipuuduse tunnused:

Kasvuprobleem . Ameerika allergoloog Boyan Hadjievi ütleb, et kui organismis pole piisavalt tsinki, ei kasva keha piisavalt ja immuunsuses tekivad komplikatsioonid. Noorukieas sportlaste pealt on seda väga hästi näha: suurem higistamine ja teatud toitude vähene tarbimine põhjustab tsingidefitsiiti. Noored peaksid rohkem sööma toite, mis sisaldavad küllaldaselt tsinki (loe lõpust nimekirja, mida süüa).

Haavad paranevad liiga aeglaselt . Tsinki peetakse oluliseks mikroelemendiks, mis aitab ka haavade paranemisele kaasa. Haava aeglane paranemine on üks potentsiaalne tsingipuuduse tunnus. Aeglases haava paranemises ei saa muidugi ainult tsingivaegust süüdistada, on teisigi põhjuseid.

Kare ja kuiv nahk. Tsingipuudus on üks põhjuseid, miks nahk on kare ja kuiv. Seda asjaolu oskab kindlaks määrata nii perearst kui ka dermatoloog. Nagu ka eelnimetatud tunnuste puhul, saab ka kuivas nahas süüdistada mitut tegurit – võid olla liigses stressis, õhk on kuiv, sul on millegi vastu allergia vms.