KURATLIK BARBIE ⟩ 36aastane ema muutis end iluoperatsioonide abil saatana pruudiks

Kerry keskkoht on nüüd vaid 53 sentimeetrit.

Novembris 2018 oli Kerryl kokkupuude väga kahtlase ilukliinikuga, kuhu ta pöördus huulte suurendamiseks. Ebaprofessionaalne arst aga täitis naise huuled beebiõliga. Kerry tunnistas isegi hiljem, et kliinik tundus juba kaugelt vaadates imelik: «See oli räpane hoone, sees jooksis ringi koer...»

Hoolimata nendest jamadest ei heitu Kerry millestki, et välja näha nagu legendaarne nukk. Ning kuna ainus Barbie olla on keeruline, leidis ta peagi uue imago – nüüd on ta satanistlik Barbie, kümmeldes gootistiilis.