Ülemaailmseks kaoseks valmistuv eestlanna: laenu võtmine on hea äriidee, tagasi ju seda maksma ei pea

Aga kui ei tule suurt kaost? Kui tuleb keskmine kaos?

Eks igal juhul tuleb mõelda, millesse see laen panna.

Minu meelest tasub laen panna kõigepealt sellisesse kinnisvarasse, mis sulle endale ka igasuguse kriisi tingimustes reaalselt leiva lauale toob. Näiteks hajaasustuses majakesse puupliidi, ahikütte, maalapi ja toimiva kaevuga.

Kui rääkida majandusest, siis tasub raha panna sellisele alale, mis pole nn õhumüümine.

Lühikeses perspektiivis võiks tasuda ära mingi kaitse-ja-matkatoodete netipood. Ainuke häda, ups, et kust neid tooteid saada, et edasi müüa? Peaaegu kõik need tooted on ju Hiinas tehtud.

Nii et tasuks leida mingi isetehtav toode, mida teisenenud majanduses kriisiks valmistuvatele inimestele vaja on. Tooraineks oleks eriti tore kasutada prügi, sest seda on meil liiga palju.

Tundub, et raamatute trükk võib ka ära tasuda, kui õigeid asju trükkida. Eelkõige käsiraamatuid, mis mõeldud isemajandavas talus ellu jäämiseks, kriisiolukordades käitumiseks, metsas ööbimiseks jms.

Samuti on hea mõte luua elektrivabu tööriistasid. Eesti Rahva Muuseumisse võiks minna äri-ideesid saama, kes nakkusohtu ei karda.

Ja paluksin käsitsi töötavad valgusteid! Näiteks on mul üks taskulamp (võite ära arvata, mis maal tehtud), millel pole patareitoidet, aga on seeasemel hoopis vändaga toide. Väntad ja väntad ja lähebki põlema. Jätkusuutlik! Kahjuks on vänt veidi katki ja nagu plastist asjadel ikka kipub olema, parandada on seda rist ja viletsus. Panin gorilla-teibiga kinni, aga kas sellest ka pikemalt abi, elame, näeme.