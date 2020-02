10 märki, mis viitavad, et sa oled wicca

Inimestel on väga kallutatud arusaam sellest, kes on nõiad ja mis on wicca või mida tähendab olla wicca.

Kõik wiccad ei ole nõiad ja kõik nõiad ei ole wiccad, kirjutab oma blogis Ingrid von Wicca. Wicca on rahumeelne religioon, mis hindab harmooniat, tasakaalu, loodust ja inimest. Wicca usundit on väga raske lahti seletada, sest see on religioon, mis ajaga areneb, kohaneb ja laieneb.

Sina aga oled wicca, kui järgmistes punktides end ära tunned.

1. Sulle ei meeldi suured rahvamassid. Wiccana tunnetad sa teiste inimeste emotsioone ja energiaid. Need tulevad üle sinu nagu tormituuled, räsides sind. Pärast pikki tunde suures rahvamassis või suurlinnas viibimist tunned, et vajad omaette olemist. Enese laadimiseks on tarvis aega. Aega, et olla täiesti üksinda.

2. Surmajärgne elu, ennustamine, horoskoobid, astroloogia ja kõik üleloomulik on sulle huvi pakkunud maast madalast.

3. Sa kogud huvitava energiaga asju loodusest. Näiteks linnusulgi, kive, kristalle, puuoksi, tammetõrusid ja käbisid, merekarpe, liiva või sammalt.

4. Sa armastad loodust ning tunned, et oled sellega tugevas ühenduses. Sa oled tundlik hooajalistele muutustele, ilmastikule ning kuufaasidele. Vaid põgus jalutuskäik metsas või mereääres rahustab või rõõmustab sind, viies sind hoopis teistsugusele maailma tajumise tasandile.

5. Sa eelistad kullale hõbedat. Oled alati selle poole rohkem tõmmatud olnud, sest hõbe on Kuu värv.

6. Sa tunned tugevat seotust nelja elemendiga: maa, õhk, tuli ja vesi.

7. Sa naudid tormilist ilma. Tunned ennast energiliselt ja elavalt, kui müristab ja lööb välku. Armastad vihma ning eriti seda lõhna, mis on pärast sadu.

8. Eelistad päevasele ajale öist pimedat aega. Leiad, et öises pimeduses on turvalisem, lohutavam ja rahustavam kui päevases ajas. Öösel särab Kuu ja sa armastad seda vaadata (ning temaga rääkida).

9. Sa oled empaat. Inimesed tunnevad end sinu läheduses piisavalt mugavalt ja turvaliselt, et ennast väljendada. Et jagada oma mõtteid ning tundeid, muresid ja probleeme. Sa tajud teiste inimeste tundeid, ja emotsioone, isegi nende mõtteid. Sa oled loomadega väga lähedane, loomad on sinu jaoks väga olulised ning sinu meel muutub härdaks, kui näed hulkuvat looma.