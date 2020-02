GALERII ⟩ Milano moenädalal astub üles esimene Eesti moebränd

Milano moenädala raames toimuv «Emerging talents show» on moemaailma tõusvaid tähtesid tutvustav osa, kus osalemiseks saadetakse kutse viiele disainerile, kelle tööd on moemaailma tipptegijatele silma jäänud. NYMFil on erakordne võimalus näidata laval oma kümmet kleiti ja avada kaheks päevaks oma pop-up-butiik. Konkurents Milano Fashion Weekil osalemiseks on väga tihe – uued silmapaistvad brändid osalevad moenädalal selliste maailmakuulsate kaubamärkide kõrval, nagu Laura Biagiotti, Prada, Gucci, Moschino, Versace, Giorgio ja Emporio Armani, Atsushi Nakashima, Fendi jt.