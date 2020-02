Päevahoroskoop ⟩ 19. veebruar: Jääral kisub pingeliseks, Sõnn ei oska oma suuvärki kontrollida

Kipud unustama, mis on taktitunne, sinu väljaütlemised on liiga otsekohesed. Vaidlustes lähed kiiresti põlema.

Loodetavasti on sinu rahaasjad kenasti joonel. Kui aga oled kellelegi võlgu, võidakse sulle nüüd survet avaldada.

Võimalik, et sul tuleb teha olulisi otsuseid karjääri vallas. Aeg sunnib sind tegutsema, enda jaoks parimaid valikuid otsima.

Suhted kaasinimestega on mõnikord päris keerukad. Võimalik, et sind tõmmatakse võõraste konfliktide keerisesse.

Energiat on palju, ent raskusi on selle õigesse kanalisse suunamisega. Kipud konkureerima ka nendega, kes võiks sinu kaaslased olla.

Emotsioonid on tugevad, ent miks need tekivad, kust need tulevad? Alateadvusest võib kerkida tundeid, mida kunagi oled alla surunud.