Miks armastada väikeseid tisse?

1. Nad on nunnud. Väikesed rinnad lihtsalt on armsad. Nad näevad välja sõbralikud ja rõõmsad ja armsad.

3. Sa ei näe "litsakas" välja. Litsakus on küll üleüldse loll kontsept, ent sellest hoolimata kiputakse inimesi nende kehakumeruse pärast ühe- või teistsugusteks hindama ning suuremate rindade omanikud saavad seetõttu tihtipeale soovimatuid seksuaalse sisuga kommentaare või arvamusi nende keha kohta. Seda isegi siis, kui rinnad on peidetud lohvakate pluuside või külmal ajal pusade-kampsunite alla. Väikeste tisside kandjad saavad õnneks neid kommentaare palju harvemini ning isegi seksikas riietuses kipub kasutatav omadussõna olema pigem "elegantne" kui "litsakas".

5. Nibud on palju suuremad staarid. Ning nibud on tihti tissi juures kõige huvitavam osa. Seega kui sul on ilusad nibud, siis on nad veel muljetavaldavamad just pisikese partii puhul.