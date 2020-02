Galerii ⟩ Portugalis visatakse lõbusalt karnevalil nalja maailmaliidrite üle

Tänavu on karnevali peateemaks «Maagia ja fantaasia». Karnevali monument — raudtroonil istuv Donald Trump — seatakse üles linna keskväljakule, mis tuletab möödujatele meelde, et pidustused on peagi algamas. Tema kõrval saab imetleda Kim Jong-Uni, keda juhatab haldjast ristiema Hitler. Trumpi kõrval aga on Amazoni puutoolil Brasiilia president Bolsonaro – see sümboliseerib Luciferi, kes tahab hävitada emakese Maa kopse. Trumpi seljataga aga näeb vaataja karu peas kandvat Putinit.