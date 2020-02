Sotsiaalmeedia hävitav mõju suhetele

Sotsiaalmeedia võib olla suurepärane koht suhte alguses flirtimiseks ja oma tunnete välja toomiseks, kuid see on ka suurepärane kasvulava umbusu ja negatiivsete emotsioonide tekkimiseks.

Selleks, et sotsiaalmeedia ei saaks teie suhet hävitada või saaksite vähendada selle mõju teie suhtele, järgige neid lihtsaid tegevusi:

Suhelge omavahel

Varakult sotsiaalmeedias flirtimine või meeldimiste jagamine on tore! Kuid miski virtuaalmaailmas ei saa asendada inimestevahelist keemiat, mida tunnete füüsiliselt koos olles. Võtke aeg maha, asetage telefonid eemale, et näha, mis tunne on inimesega silmast silma rääkida ja täielikult hetkes olla. See kehtib ka paaride kohta, kes on aastaid koos olnud. Virtuaalmaailmas on kuvandi loomine väga lihtne, aga kõige olulisem on see, milline olete paarina päriselus.

Ärge tuginege sotsiaalmeedia suhtestaatusele

See, kas teie partner märgib Facebookis, et on sinuga suhtes või mitte, ei tohiks teie suhte tegelikku olekut määratleda. Rääkige omavahel, et kuulda, mida pühendumine teile mõlemale tähendab ja veenduge, et vastaksite sarnaselt küsimustele: mis on meie armastuse keel? Mis on teiste oma?

Tühine suhtestaatus ei tohiks mängida teie elus erilist rolli, eriti siis, kui selle taustal puudub tugev suhe reaalses elus.

Jääge positiivseks ning hoidke sarkasmi kasutamist kontrolli all

Kommunikatsiooniekspert Leslie Shore juhib tähelepanu sellele, et sarkasm võib suhte varajases staadiumis kahjustada virtuaalseid vestlusi. Kui tunnete juba oma partnerit paremini (ehk ka seni, kuni olete palju silmast silma vestelnud), soovitab Leslie Shore jääda suhtlemisel positiivseks ning väljendada end vähem sarkastiliselt. Ekraanilt sõnumit lugedes ei ole võimalik tuvastada teie hääletooni, kui otsustate sarkasmi kasutamise kasuks.

Hoidke oma positiivsus ja negatiivsus kontrolli all

Nagu ka eespool mainitud, siis tegelikkuses tekitavad sotsiaalmeedia kontod inimeste vahel palju rohkem armukadedust ja ärevust kui üldse arvata võiks. Seega veenduge, et te ei avaldaks tavapärasest rohkem negatiivseid emotsioone. Kui tunnete end pärast sotsiaalmeedia sirvimist rohkem ahastuses, kurva või vihasena, oleks aeg teha sellest paus.

Võta sotsiaalmeediast paus

Kustutage nädalaks või kuuks oma telefonist kõik võimalikud sotsiaalmeediarakendused. Kui otsustate peale mõne ajalist eemalolekut sotsiaalmeediasse naaseda, elage enne natukene reaalses maailmas.

Ärge tehke ennatlikke järeldusi

See, mida internetis näete, pole alati tõsi. Tihtilugu pole see isegi tõele lähedal. Kui sotsiaalmeedias nähtu teeb teile muret, siis pöörduge oma partneri poole ilma, et ükski segav faktor saaks teid vestluse ajal segada. Rääkige omavahel, et asjadest tõene ülevaade saada.

Püüdke leida probleemide tekitaja

Kui leiate, et satute sotsiaalmeedia osas partneriga tihti erinevatele arvamustele, siis püüdke leida selle algne põhjus. Pidev sõprade piltide vaatamine võib olla märk igatsusest ja sellest, et ei veeda ühiselt nendega koos piisavalt aega. See on oluline arutelu, millel võib olla vähem pistmist fotodega ja rohkem pistmist ühiste huvide puudumisega. Te ju ikka teate, et teie sõbrad ei pea olema teie partneri sõbrad ja vastupidi?

Ärge jagage kõiki detaile oma suhtest

Väga oluline on mõista, et paljud asjad peavadki ainult teie kahe vahele jääma. Kui kogu teie suhe on avaldatud sotsiaalmeedias, siis on tõenäoline, et pidev teiste silme all olemine paneb teie suhtele suure surve peale, mis kaotab suure osa suhte naudingust.

Ärge ronige oma probleemidega kõige pealt sotsiaalmeedia publikumi poole