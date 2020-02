Mitme aasta popimad nimed Sofia ja Robin lükati troonilt

Eelmise aasta popim poisinimi oli Sebastian ja tüdruku oma Mia. Mõlemad nimed jõudsid nimede edetabelis esikohale esimest korda.

Aasta varem oli Mia teisel kohal, Sebastian aga 6. Seitse aastat järjest esikohal trooninud Sofia jäi seekord populaarsuselt teiseks tüdrukunimeks. Samuti maandus teisele kohale 2018. aasta popim poisinimi Robin.

Kas võib olla, et värsketele vanematele on inspiratsiooni andnud Eestis laineid lööv motosport? Mitu selle nimega kuulsust – Sebastian Vettel, Sebastien Loeb, Sebastien Ogier – teevad ralli- või vormelirajal ilma.

Kui nime Sebastian valiku motivaatorit on mõnevõrra raskem aimata, siis 2018. aasta lõpus valminud armas jõulufilm «Eia jõulud Tondikakul» on kindlasti põhjus, et aastal 2019 sündinud kaheksa pisitüdrukut sai just sellise eesnime. Varem oli Eia-nimelisi naisi Eestis vaid 13.

Üldse registreeriti eelmisel aastal Eesti perekonnaseisuasutustes kokku 13 897 sündi, neist 7096 poissi ja 6801 tüdrukut. Tüdrukutele pandi 2662 ja poistele 2303 erinevat eesnime.

Kümne aasta hitt-nimed

Astumine uude aastakümnesse annab hea põhjuse vaadata tagasi ka eelmise kümnendi nimetrendidele. Kõige rohkem on kuni 10-aastaste poiste hulgas Rasmuseid, Olivere ja Robineid, ning Sofia-, Maria- ja Mia-nimelisi tüdrukuid.

Viimase kümne aasta jooksul on nimede edetabel päris palju muutunud. Selle aja jooksul on nii tüdrukutele kui ka poistele pandud 25 erinevat nime, mis on olnud vähemalt ühel aastal esikümnes.

Ületamatu on Sofia populaarsus, mis on kümnest aastast kaheksal olnud esikohal ja ülejäänud kahel aastal teine.

Poistest on Oliver püsinud kõigil aastatel esikümnes. Poiste vanemate selge eelistus on R-tähte sisaldavad nimed. R-täht on sees 25 nimest 18.

FOTO: Statistikaamet

Staarid mõjutavad nimevalikut

Kõige rohkem on kümne aasta jooksul tõusnud Lenna, Saskia ja Aroni populaarsus, mis olid kümnendi alguses edetabelis 60.–70. koha piirimail. Nime Lenna menukusele annab hoogu arvatavasti lauljatar Lenna Kuurmaa. Saskia nime populaarsus suurenes hüppeliselt 2018. aastal. Just sel aastal saavutas Saskia Alusalu olümpiamängudel 4. koha ja sai eestlastele rohkem tuntuks.

Mõned kümnendi alguses populaarsed nimed on aga pildilt peaaegu kadunud – Lisandra, Kaspar ja Sander olid veel viis aastat tagasi väga menukas nimevalik, kuid eelmisel aastal enam mitte. Võrreldes 2010. aastaga on tüdrukunimede esikümme 2019. aastal täielikult uuenenud, kui üks erand välja arvata. Poiste vanemad nii kiiresti uusi nimesid omaks ei võta. Neli nime oli esikümnes ka 2010. aastal.

Nimede populaarsuse muutusi kümne aasta jooksul saab võrrelda interaktiivsel joonisel Statistikaameti blogis.

