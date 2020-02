Billie Eilish tunnistab, et pidi oma laulu headust Daniel Craigile tõestama

Billie esines esmaspäeval koos oma laulu kaasautorist venna Finneas O'Conneliga saates BBC Breakfast. Laulja rääkis oma uuest laulust, mis valiti ka James Bondi uue laulu tunnusmeloodiaks.

Finneas selgitas, et Bondi filmis peaosas üles astuv Daniel Craig on seotud kõigi filmi puudutavate asjaoludega, sealhulgas teemalaulu valimisega.

«See lugu pidi eelkõige talle meeldima. Meile öeldi kohe, et kui Danielile lugu ei meeldi, siis me tööd ei saa,» sõnas mees.

Billie Eilish lisas: «Tal on selles osas meeletult suur sõnaõigus. Me ei olnud sellest varem teadlikud, aga saime sellest kandideerides kohe teada. Me ei ole Daniel Craigiga isiklikult kohtunud, kuid talle peab tunnuslaul meeldima, et see üldse filmi pääseks.»

Duo kirjutas 25. Bondi filmi tunnusloo «No Time To Die» Texasesse sõites tuuribussis kõigest kolme päeva jooksul pärast seda, kui loo kirjutamiseks stuudios inspiratsiooni ei leitud.

«Oleme tahtnud aastaid Bondi laulu kirjutada. Mäletan, et eelmise aasta alguses rääkisime kogu meie meeskonnale, et kui filmi võlakirjadega seotud probleemid lahenevad, tahaksime olla Bondi filmi kaasatud nii palju kui võimalik,» paljastab Billie oma kauaaegse unistuse.

Billie vend Finneas nõustus õe väidetega ning lisas: «Bondi laulu kirjutamine on väga raske, aga meeldiv võimalus ning me ei kasutanud meile antud võimalust kergekäeliselt. Proovisime lihtsalt teha nii palju tööd kui suutsime, et lugu oleks filmivääriline.»

Billie esitas laulu ka otse-eetris: «Ma olen nii hirmul. Me pole seda lugu kunagi laval esitanud. Nii veider tunne, et see lugu on lõpuks avalikkuse ees, eriti nüüd, kui ma laulan noote, mida pole kunagi varem tabanud. Ma kardan väga.»

Intervjuu käigus rääkis Billie ka oma hiljutisest otsusest astuda sotsiaalmeedias sammu tagasi ning lõpetada oma Instagrami postituste alla kirjutatud kommentaaride lugemise.

«Lõpetasin kommentaaride lugemise kaks päeva tagasi. Nende lugemine rikkus mu elu. See on väga imelik. Mida lahedamat asja omast arust teed, seda rohkem sind inimesed vihkavad,» sõnas naine.

«Kurjuse kultuur on nii hull. Internetis on hunnikute viisi trolle, kes toodavad midagi, mis peaks olema naljakas. Mõnikord see ongi naljakas, aga mitte alati,» tõdeb lauljatar

«See on nii pöörane, et üldse kunagi kommentaare lugesin. Ma oleksin pidanud selle ammu lõpetama, kuid probleem on selles, et olen tahtnud alati oma fännidega ühendust hoida, aga õelad inimesed on selle minu ja nende jaoks ära rikkunud. See imeb.»