Eesti pruulikoda valiti kolmandat korda maailma saja parima hulka

Põhjala Pruulikoja turundusjuhi Tõnis Vaheri sõnul tõestab kolmandat korda parimate hulka jõudmine, et Põhjala suudab õllesõprade seas taset hoida. «RateBeer annab välja ka teisi auhindu, kuid pruulikodade edetabelisse jõudmine on kahtlemata kõige ihaldusväärsem, sest näitab pruulikoja üldist kõrget taset. See on meile suur tunnustus ja märk sellest, et käsitööõllesõbrad üle kogu maailma on meid avastanud ja meile ka truuks jäänud,» rõõmustas Vaher.