Surnust üles ärganud inimesed avaldavad, milline teispoolsus tegelikult on

Skeptikud võivad küll teispoolsuse kohta käivad jutud ümber kummutada, aga faktide vastu võidelda ei saa, kui inimestel on olemas konkreetsed kogemused. Inimesed kirjeldavad, kuidas nad näevad jumalikku valgust, tajuvad seletamatut rahu ja kohtuvad isegi teiste hingedega.

Siin on mõned lood:

«Kõige imelisem tunne»

1944. aastal helistas ortopeediline kirurg Tony Cicoria puhkuse ajal taksofonilt oma emale. Nad olid kõne ära lõpetanud, aga telefon polnud veel hargile pandud ja sellest lendas sinine välk välja. Ta polnud tähele pannud, et väljas oli äikesetorm. Ta tundis, kuidas keha sai elektrilöögi ja lendas veidral moel tahapoole. Mees pööras ümber ja nägi, et ta keha lebab maas. «Ma olen surnud,» arvas ta . Ei mingit leina. Ei mingit ekstaasi. Lihtsalt fakt.

Teda hakati elustama, aga vaim liikus edasi trepist üles. Ta nägi seal oma lapsi, kes värvisid üksteise nägusid ja mõistis, et nendega on kõik korras. «Seejärel oli mu ümber sinakas, valge valgus...tohutu heaolutunne ja rahu,» kirjeldab mees. Ta lisab, et see tunne oli kõige imelisem, mida iial tundnud oli ja siis oli ta järsku paugu pealt tagasi enda kehas.

«Armastus - tingimusteta armastus»

Pärast nelja-aastast lahingut lümfivähiga, langes Anita Moorjani koomasse. Arstid olid kindlad, et nüüd ongi kõik, mõistmata, et naine oli surmaeelses seisundis endiselt teadvusel. Naine tundis, et ta sõna otseses mõttes hõljub enda keha kohal. Ta kohtus oma lahkunud isaga, kes ütles, et kui ta nüüd veel edasi liigub, ei pääse enam tagasi. «Ma tundsin, et ei taha tagasi pöörduda, sest kõik oli nii ilus,» kirjeldab naine oma kogetud tundeid. «See oli uskumatu, sest üle pika aja oli valu läinud. Kogu ebamugavus oli kadunud. Hirm oli kadunud. Tundsin end lihtsalt nii uskumatuna. Ma tundsin, et mind ümbritseb armastuse tunne. Tingimusteta armastus.» Umbes 30 tundi pärast koomasse langemist virvendas Moorjani tagasi teadvusse. Kaks päeva hiljem hakkasid ta elundid uuesti funktsioneerima ja kasvajad kahanema. Nüüd on ta vähist vaba, esineb avalikult ja räägib oma kogemusest.

«Seal oli väga ere»