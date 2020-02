Üllatav saladus unehäirete vastu

Lutheri kolledži psühholoogiaprofessori Loren Toussainti käe all õppivad tudengid küsitlesid ligi 1500 täiskasvanud ameeriklast. Tudengid lasid ameeriklastel hinnata, kui tõenäoline on see, et nad suudavad andestada nii endale kui ka teistele tehtud vigade ja nende maine kahjustamise eest.

Seejärel esitas Toussaint ja tema meeskond osalejatele küsimusi uneaja, selle kvaliteedi, stressitaseme, eluga rahulolu ja üldise füüsilise tervise kohta. Nende avastused viitavad sellele, et need, kes olid andestavamad, magasid öösel paremini, olid omakorda õnnelikumad ja parema tervise juures kui need, kes läksid andestamata magama.

Tulemused viisid teadlased järelduseni, et «teistele ja endale andestamine võib nõrgestada selliseid emotsioone nagu viha, kahetsus ja halbade asjade mäletamine».

Kuigi uuring ei suuda tõestada, et väikelapsele värskelt värvitud toas seintele sirgeldamise andestamine toob automaatselt kaasa parema une, näitab see, et regulaarselt andestamise harjutamine annab üldise hea tunde.

Lisaks sellele, et uni on rahulikum, on varasemad uuringud näidanud, et vaenulikkusest või pahameelest vabanemine võib vähendada ka infarktiriski, leevendada valu, parandada kolesteroolitaset ning vähendada ärevust ja depressiooni.

Muidugi pole andestamine alati lihtne. Johns Hopkinsi haigla täiskasvanute meeleoluhäirete konsultatsioonikliiniku direktori Karen Swartzi sõnul on tegemist enama kui sõnade lausumisega.

«See on aktiivne protsess, mille käigus teete teadliku otsuse negatiivsetest tunnetest lahti lasta, olenemata sellest, kas inimene tegelikult seda väärib või mitte,» selgitab Swartz.