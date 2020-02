Soome saatkonna veebigalerii «Estofilia 100» räägib saja soomlase loo, kes on jätnud jälje Eesti Vabariigi ajalukku. Nende seas on ka Aino Mälkönen, kes tahtis nii väga osaleda Eesti Vabadussõjas, et riietus ümber meheks. Just niisama kui meie Anna Vares alias Peeter Ronk. Tädi eluetappe uurinud kirjaniku Leena Laulajaineni sõnul oli Aino Mälkönen «loomult iselaadne segu omapärast, idealismist, vastutustundlikkusest ja seiklushimust, julgusest ja lihtsalt paatoslikust tundlikkusest».