Saa tuttavaks: lennusaatja, keda alatasa Sussexi hertsoginnaks peetakse

JetBlue lennusaatja sõnul on paljud reisijad tulnud temalt küsima, et kas ta on see näitleja ja miks ta töötab lennusaatjana, olles ise abielus prints Harryga «Minu jaoks on see kompliment, sest Meghan on minu arvates väga kaunis naine, ütles Mathis. «Muide, sarnaselt hertsoginnale olen ka mina segarassi esindaja,» lisas ta.