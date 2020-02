Sodiaagisaladused. 3 päikesemärki, kelle nädal on intensiivne ning keeruline

Lõppenud on ekstravertne Veevalaja-hooaeg ning käes on spirituaalsete ning loominguliste Kalade aeg. Kuigi sellest võib tulla ka head, on siiski mõned tähemärgid, kes Kalade-energias väga hästi ei uju, eriti kui pildil on samal ajal ka retrograadis Merkuur.