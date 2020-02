Venemaa kirikuhärra nimetas vabaabielus naisi prostituutideks

Smirnov on Venemaa ortodoksse kiriku pereasjade komisjoni juhataja ning ta võttis kritiseerida naisi, kes elavad partneritega koos nö tsiviilabielus, mis selles kontekstis võib tähendada nii registreerimata kooselu kui ka tavaõigusabielu.

«Meie naised ei mõista, mis on abielu,» vahendab Topnews.ru Smirnovi sõnu. «Nad ei taha öelda «Ma olen vaba prostituut», selle asemel ütlevad nad: «Ma olen vabaabielus.» Halloo! Ei, sa lihtsalt pakud oma teenuseid tasuta – nii see lihtsalt on. Keegi ei pea sind abikaasaks, kui Tema sind sellena ei näe,» ütles ta, viidates Jumalale.

Kui talle märgiti, et Venemaal on abielus naisi miljonites rohkem kui abielus mehi, selgitas ülempreester, et paljud mehed võivad ju seaduse silmis abielus olla, kuid samal ajal ei pea nad oma elukaaslast päriselt abikaasaks. «See on lihtsalt ajutine rõõm. Sest kui mees kohtleks teda kui abikaasat... Noh, siis pole ju raske asi ära registreerida? See ei võta mingit vaeva!» ütles Smirnov.

Kirikuhärra sõnavõtt on muidugi pahandanud paljusid progressiivsemalt mõtlevaid inimesi. Ka ortodoksse kiriku Moskva patriarhaadi avalike suhete esindaja Vladimir Legoida kinnitas, et tegemist on vaid ühe jumalamehe vaatega, mis ei esinda kiriku vaateid. Legoida ütles ka, et vabaabielu osas on Venemaal senini valitsemas arusaamatused.

«Sõna kõige kitsamas tähenduses on tavaõigusabielu «abielu, mille on registreerinud riik (mitte kirik). Kirikul pole sellega mingeid probleeme. Ja sageli kutsutakse tsiviil- (või vaba-) abieluks ka ühist elu, mida pole üldse kuidagi registreeritud,» selgitas Legoida, kes nimetas Smirnovi sõnu mitteaktsepteeritavaks, «eriti, kuna Smirnov nimetas naisi, kuid mingil põhjusel unustas mehed».

Riigiduuma pereasjade komitee aseesimees Oksana Puškina avaldas kahetsust, et Smirnov on taas «trollima» pääsenud. «On erakordselt ebameeldiv taas ülempreester Dmitri Smirnovi avaldusi kuulata, kelle solvangud ja põhimõttelagedad rumalused tekitavad meediakära,» ütles Puškina. «Ma ei sekku kiriku siseasjadesse, kuid mul on patriarhaadi töötajatest kahju, kes peavad jälle ühe nende jälgi esindaja ütluste pärast vabandama.»