Salajane igatsus - mida suhtes inimesed vallalisuse juures taga nutavad?

8. Hiliste tundideni välja jäämine

Kui juhtud suhtes olema rahulikuma ja kodusema inimesega, siis on tõenäoline, et pead metsikutele õhtutele ning hommikuni väljas olemisele head aega ütlema. Lisaks ei pea vallalisena muretsema ka selle pärast, et sind ootaksid hommikused kohustused ja kodused, näiteks laste näol.

9. Aeg enese eest hoolitseda

Iseenda heaolu eest hoolitsemiseks võib suhtes olla keeruline aega leida. Isegi kui armastad oma partnerit ja peret, siis kõigil on vaja vahel veidike aega, et ennast poputada. Olgu see näiteks hommikumantlis kehakreemisena veedetud pärastlõuna või siis paaritunnine juuksuriskäik.

10. Ilma süütundeta tööle keskendumine

Püsisuhtes olles ei ole karjäär enam ainus aeganõudev asi su elus. Nüüd pead oma aega ning tähelepanu jagama nii töökohustuste kui ka pere vahel, kuigi vahel sooviksid ikka veel vajadusel tundideks tööle pühenduda või oma ajalisi kohustusi endale sobivalt jagada.

11. Spontaansed reisid

Igasugune spontaansus on palju keerulisem, kui sul on kaasa ja/või laps(ed), kellega arvestada. Seega kui oled inimene, kes armastas vaadata viimase hetke reisipakkumisi ning nende peale ka reageerida, siis on see kindlasti miski, millest puudust tunned. Isegi kui sina ise võid paariks päevaks töölt kaduda, siis ei pruugi su partneril asjalood nii lihtsad olla ning kui lisada juurde pisipere, siis pole enam mingeid spontaanseid reise - on vaid planeeritud puhkused.

12. Üksi aja veetmine

Muidugi on hea, kui on keegi, kes sind aitab või kelle õla najal vajadusel nutta. Sellest hoolimata on mõningaid hetki, kus parema meelega veedaksime aega vaid iseenda seltskonnas, ilma ühegi tegevusplaanita.

13. Ilma hinnangute ning segajateta teleka vaatamine

Mõnel õhtul soovid sa lihtsalt vaadata ajuvabu tõsielusarju ilma, et su kaaslane selle kohta ninakaid kommentaare teeks. Ka see on üks neist iseendaga kvaliteetaja veetmise võimalustest, mida suhtes inimene vallalisuse juures taga võib igatseda, eriti siis, kui sinul ning partneril ei ole telekast jooksva materjali osas sarnane maitse.

14. Isikliku ruumi omamine

Oma tuba või isiklik tualettruum ei ole miski, mida peaks iseenesestmõistetavalt võtma. Kui oled suhtes, siis on kellegi teise hambahari ja hügieenitarbed alati sinu omadega samal riiulil, rääkimata õigel ajal tööle jõudmisest, kui su kaaslane armastab pikalt duši all käia.

15. Ise sisekujunduse valimine

Omapäi elades on sul alati võimalus oma sisekujundus ise valida ning seda ka oma soovide kohaselt muuta. Kooselu puhul aga peab arvestama ka kellegi teise maitsemeelega ning nii võidki leida end vallalisusest unistamas, kui kallim kuhugi sinu arvates maitsetut pilti riputada tahab.

16. Toidu mittejagamine