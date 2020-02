Lihavaba laupäev - 10 sammu taimse toitumise poole

6. Hari ennast

Kindlasti hakkavad erinevad inimesed sind pommitama küsimustega su uue elustiili kohta. Seetõttu on hea mõte lugeda erinevaid taimetoitlusega seotud materjale, et tunda ennast teadliku ning enesekindlana. Üks levinumaid küsimusi, mida veganitelt küsitakse, on kindlasti see, et kust sa saad eluks vajalikke valke? Valku leidub kõigis taimedes, seega saab piisavas koguses toitu süües ka piisava koguse valke, ent alati võib lisada, et kaunviljad on suurepärane valguallikas. See on vaid üks näide, kuid proovi siiski jääda kõigi küsimuste puhul positiivseks. Tegelikult ei pea sa oma eluvalikud mitte kellelegi põhjendama, kuid hea on kriitikuid ka teadmistega üle trumbata.

7. Leia oma kogukond

Taimetoitlus on palju lihtsam, kui saad oma edulugusid ning pingutusi kellegagi jagada. Seega leia inimesed, kes jagavad sinuga samu vaateid. Proovi leida mõni kogukond internetist või mine veganitele mõeldud üritustele, kus on kindlasti sarnasel teekonnal olevaid inimesi. Võid rääkida ka oma sõprade ning lähedastega, ehk on mõni neist samuti teel veganluse suunas või sellest huvitatud.

8. Korralik köögitehnika aitab

Ei, veganlus ei tähenda seda, et peaksite kohe hakkama kalleid köögitarvikuid ostma. Algajale piisab ka teravast noast, köögikombainist või blenderist ning on võimalik, et vajalikud asjad on sul kodus juba olemas. Kasuks tuleb kõik, mis aitab toiduvalmistamist muuta kiiremaks ning lihtsamaks, sest mida vähem pingutust taimetoitlus nõuab, seda kergem on seda ka jätkata. Seega alustage sellega, mis köögis juba olemas ning kaaluge suuremaid investeeringuid alles siis, kui millestki tõeliselt puudust tunnete.

9. Loo uusi harjumusi

Uute harjumuste juurutamine võtab aega, seega ole enda vastu lahke ega kaota lootust, kui kõik esimese korraga välja ei tule või vahel libastud. Tuleta endale meelde oma eesmärgid ning alusta uuesti. Iga päev on uus võimalus, seega ole iseenda suurim toetaja ning sea lihtsalt jalg jala ette. Pea meeles, et lahke tuleb olla nii enda kui ka teiste suhtes, isegi kui viimased sinu elustiilivalikuid ei jaga.

10. Muuda elustiil lõbusaks ja lihtsaks