Juhised, kuidas jalatseid porise ja vihmaga hooldada

Tänavust Eestimaa talve iseloomustavad nähtused: vihm, pori ja lõputud mudamülkad. Iga inimene on omale garderoobi varunud ilmastikukindlad jalatsid, mis on ühteaegu trendikad, ent samas peavad vastu pidama ilmamuutustele. Fakt on see, et hooldusvabasid jalanõusid ei ole olemas.

Üsna trööstitu on iga päev tööle jõuda ja avastada, et pealnäha puhas tänav on jätnud jalanõudele kohutavad mudalärakad. Mitte ainult - ka püksid on pritsmeid täis. Halvimal juhul on ka varbad märjaks saanud. Mida teha, et jalanõud hoolimata ilmast koguaeg head välja näeksid?

Esmalt veendu, mis materjalist su jalavarjud on. Olenemata materjalist tuleb jalanõusid alati õrnalt puhastada, sest eesmärk on neilt mustus maha saada, mitte kasutusiga lühendada.

Naturaalne mustriga nahk: kuna naturaalne nahk on säilitanud mingil määral mustrit ja tekstuuri, sobib neid puhastada käsna või pehme harjaga. Kui mustus eemaldatud, vajavad jalanõud spetsiaalset niisutust. Selleks vali poest mõni vaha või õli. Kindlasti konsulteeri müüjaga, milline vahend võiks paremini sobida.

Pindvärvitud nahk: esimese asjana eemaldada pehme käsna või lapiga lahtine pori ja tänavatolm. Pindvärvitud nahast jalanõud pese spetsiaalse šampooni ja sooja veega. Lase jalanõul toatemperatuuril kuivada ja seejärel käi üle spetsiaalse jalanõukreemiga,

Seemis- ja nubuknahk: kõigepealt eemalda spetsiaalse pehme harjaga lahtine pori ja tänavatolm. Seemisnahkse jalatsi puhul ei tohi kunagi kasutada vett, vaid osta poest spetsiaalne kivi või hooldusvahend. Kuna seemisnahast jalanõud ei talu vett, tuleks neid aegajalt ka veekindla vahendiga kaitsta.

Tekstiil ja sünteetika: siinkohal jälgi kindlasti tootjapoolset juhendit. Osasid jalanõusid võib pesta pesumasinas, teistele sobib õrn käsitsipesu. Jalanõusid tuleb kaitsta niiskuskindla vahendiga.

Mida teha, kui jalatsid on seest märjaks saanud?