Loore Linnu elu mängureeglid. Rikkus jõuab sinuni imekiirelt, kui teed vaid ühe väikse muudatuse

Nii nagu ei ole üheselt määratletav rikkuse mõiste (on see palju raha, palju lapsi, rikas hingeelu – teadagi ei tähenda rikkus ainult raha!) ega ole määratletav ka vaesus – tegemist on kahe täiesti erineva maailmanägemisega, ellusuhtumisega. Igaühel on võimalik teha oma valikud ka rikkuse-vaesuse mängus, nii nagu kõik otsused elus teeb igaüks ise.