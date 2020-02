Naine haaras kapilt noa ja tegi endale keisrilõike

Kaheksandat korda rase olnud Ines Ramirez Perez teadis, et ees ootav sünnitus ei saa olema luksus ega lillepidu. Mehhiko lõunaosas elav 40-aastane naine oli varasemalt sünnitanud juba kuus elusat last. Viimane laps oli kahjuks sünnitusel tekkinud komplikatsioonide tõttu surnud.

Peale seekordset 12 tunnist valutamist taipas Perez, et kui ta ei võta midagi drastilist ette, kaotab ta ka selle lapse. Tegemist oli aastaga 2000 ja lähim meditsiiniasutus oli üle 80 kilomeetri kaugusel. Perezi abikaasa, kes oli varasematel sünnitustel abiks olnud, viibis tol hetkel kodust ära ning tal puudus telefon.

Naine teadis, et kui ta tahab, et laps ellu jääb, tuleb ise tegutsema asuda. «Otsustasin, et kui mu laps sureb, suren ka mina,» ütleb naine.