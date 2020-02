Loomasõbrapäev! Näita toetust karvastele sõpradele armsa ja eksklusiivse särgiga!

Tallinn Dolls lõi uued heategevuslikud rebasesärgid, kus reinuvader piilub taskust. Särgil olev sõnum «animal not enemy» (eesti k: loom, mitte vaenlane) tuletab meelde, et ka loomad on sõbrad, mitte vaenlased. Loomuse ja Tallinn Dollsi sõbrapäevasõnumit aitavad levitada Liis Velsker, Mari-Liis Suvi, Keiti Vilms, Alisa Tsitseronova, Kristina Pärtelpoeg. Mallukas ja Madli Vilsar.