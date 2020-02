Vene teater avaldas Nublu loost humoorika paroodiavideo

Nublu ja Gameboy Tetrise video «für Oksana» on osutunud nii populaarseks, et noppis selle aasta muusikaauhindade jagamiselt lausa nelja kategooria võidu: aasta parim laul, aasta meesartist, aasta hip-hop/rap/R´n´B artist ja aasta muusikavideo.

Vene Teatri versiooni pealkirjaks on «für Vene Teatri sõber» ning video valmis teatri sõprade ja kolleegide kaasabil.

Vene Teatri versioon «für Vene Teatri sõber» räägib vene tüdruku ja eesti poisi armuloost. Nende tutvumisel selgub, et tüdruk on pühendunud teatrisõber, kes kutsub poisi Vene Teatrisse kohtingule. Nüüd tuleb noormehel läbida omamoodi katsumus, et õigeks ajaks teatrisse jõuda.