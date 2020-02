14. veebruar: Vähk laiendab silmaringi, Kaladel võib vedada õnnemängus

Ettevaatust rahaasjade ajamisel! Sa ei pruugi realistlikult tajuda, millal ja kuhu on kasulik investeerida, mida osta ja mida ostmata jätta.

Mida suurema hooga tegutsed, seda enam on eksimisvõimalusi: oled liiga enesekindel ja kipud üle hindama nii võimalusi kui ka jõuvarusid.

Ehk on sulle tähtis pidevalt tõestada, kuivõrd osav võrgutaja sa oled, aga tõsisema suhte loomiseks tuleks endast luua tõsiseltvõetav mulje.

Aktiivse tegutsemise päev, mil tahad teha midagi kodu jaoks. Kui sul on suvekodu, siis ehk on seal enne kevadet vaja midagi korda seada.

Aeg on soodne eeskätt Skorpioni märgi all sündinud meestele, kel tekivad suhted daamidega lihtsalt, justkui iseenesest.

On vaja teha muudatusi. Sa tead, millised on asjad ja suhted, mille parim enne on möödas ning millest loobumine annaks sulle uue hingamise.